İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,519
  • 6,335
  • 229.393
  • 90.798
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fatih Terim'den Emre Mor kararı

Emre Mor, menajerler tarafından kiralık olarak Galatasaray'a önerildi. Fatih Terim ise 'kadroda sorunlu bir oyuncu istemediği' gerekçesiyle Emre Mor transferini veto etti.

  • Sabah
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı 29 puanla 5. sırada tamamlayan Galatasaray'da golcü arayışları tüm hızıyla sürüyor. Öte yandan teknik direktör Fatih Terim, kulübün transfer politikasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Forvet ve stoper haricinde belki bir kanat, bir de orta saha oyuncusu takıma dahil edebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

İspanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Emre Mor, menajerler tarafından kiralık olarak Galatasaray'a önerildi. Fatih Terim ise "kadroda sorunlu bir oyuncu istemediği" gerekçesiyle Emre Mor transferini veto etti.

Celta Vigo'nun 2017'nin Ağustos ayında 13 milyon Euro bonservis bedeliyle Borussia Dortmund'dan transfer ettiği 21 yaşındaki oyuncu geldiği günden bu yana teknik direktörleriyle sık sık problem yaşadı ve farklı zamanlarda kadro dışı bırakıldı.

İspanyol ekibiyle son maçına 1 Aralık'ta Huesca karşısında çıkan Emre Mor, bu sezon oynadığı 9 maçta gol veya asist yapamadı.

Suriye sınırında bu sabah yapılan toplantı ne anlama geliyor?

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türkiye'den kararlılık mesajı: Kaynağında kurutulmalıdır

Türkiye'den kararlılık mesajı: Kaynağında kurutulmalıdır

Uzay kargo aracı Dünya'ya geri döndü

Uzay kargo aracı Dünya'ya geri döndü

Türkiye 1,5 milyon araç üretti

Türkiye 1,5 milyon araç üretti

Sokağa çağıran muhalefet lideri gözaltına alındı

Sokağa çağıran muhalefet lideri gözaltına alındı

'Beyaz Saray'da İran'ı vurma planı görüşüldü' iddiası

'Beyaz Saray'da İran'ı vurma planı görüşüldü' iddiası

FETÖ'cüden 'canlı bomba' itirafı: Gülen çıldırdı

FETÖ'cüden 'canlı bomba' itirafı: Gülen çıldırdı

İsrail'den Mısır'a stratejik öneme sahip üst düzey ziyaret

İsrail'den Mısır'a stratejik öneme sahip üst düzey ziyaret

Trump'ın Türkiye tehdidine Cumhurbaşkanlığından sert yanıt

Trump'ın Türkiye tehdidine Cumhurbaşkanlığından sert yanıt
 

POPÜLER HABERLER

İstanbul´un işgaline tepki: Sultan ahmet Mitingi - Tarihte bugün 13 Ocak 1920

İstanbul´un işgaline tepki: Sultan ahmet Mitingi - Tarihte bugün 13 Ocak 1920

Dünyanın en büyük uçağı havalanıyor

Dünyanın en büyük uçağı havalanıyor

Türkiye'nin en gösterişli köprüleri

Türkiye'nin en gösterişli köprüleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA