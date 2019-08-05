28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5609
  • 6,1798
  • 258.468
  • 100.456
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fatih Terim'den Emre Mor'a övgü: Aferin oğlum, süper başladın

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Panathinaikos maçı sonrası Emre Mor ile özel görüştü.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yeni Aslan Emre Mor, Panathinaikos maçındaki performansıyla taraftarların gözünün pasını sildi...

Sosyal medyadaki yorumlarda genç yıldızın yürüyerek adam geçtiği ve etkileyici bir performans sergilediği belirtiliyor.

Panathinaikos maçı sonrasında Fatih Terim'in Emre Mor ile özel bir görüşme yaptığı ve kendisini tebrik ettiği öğrenildi.

Terim, "Aferin oğlum... Süper başladın. Eksiklerin var ama bunları gidereceğiz. Biraz daha kollektif oynamalısın" dedi.

(Sabah)

Yangında çocuklarını alt kattaki komşusunun balkonuna sarkıtarak kurtardı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

MSB duyurdu: Türkiye-ABD arasındaki görüşme başladı

MSB duyurdu: Türkiye-ABD arasındaki görüşme başladı

Üreticisinin yüzünü güldürecek... Kilosu 150 TL

Üreticisinin yüzünü güldürecek... Kilosu 150 TL

Galatasaray'ın Bakayoko taktiği belli oldu

Galatasaray'ın Bakayoko taktiği belli oldu

Başkan Erdoğan talimatı verdi... Bursalı minik Zeynep'e ilaç müjdesi

Başkan Erdoğan talimatı verdi... Bursalı minik Zeynep'e ilaç müjdesi

Firari FETÖ'cü Abdülhamit Bilici, Uber şoförü olarak ortaya çıktı

Firari FETÖ'cü Abdülhamit Bilici, Uber şoförü olarak ortaya çıktı

Duyanlar şaşırıyor: Karadeniz'de bir ilk!

Duyanlar şaşırıyor: Karadeniz'de bir ilk!

Hicretin mucizevi dağı: Sevr

Hicretin mucizevi dağı: Sevr
 

POPÜLER HABERLER

Niğde’de şaşırtan hortum! Görenler gözlerine inanamadı

Niğde’de şaşırtan hortum! Görenler gözlerine inanamadı

Hicretin mucizevi dağı: Sevr

Hicretin mucizevi dağı: Sevr

Eşi ölünce bu adaya geldi, 14 yıldır yalnız yaşıyor

Eşi ölünce bu adaya geldi, 14 yıldır yalnız yaşıyor

60 yıldır çözülemeyen sır ölümler Dyatlov Geçidi! Uzaylılar mı, gizli silah mı?

60 yıldır çözülemeyen sır ölümler Dyatlov Geçidi! Uzaylılar mı, gizli silah mı?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA