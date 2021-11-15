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Spor

Fatih Terim'den Fenerbahçe derbisine sürpriz karar!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinde sistem değişikliğine gidecek. Tecrübeli hocanın sahaya çift forvetiyle çıkacağı ve Halil Dervişoğlu ile Mbaye Diagne'ye şans vereceği belirtildi.

15 Kasım 2021 Pazartesi 09:31 - Güncelleme: 15 Kasım 2021 Pazartesi 09:31
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Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesinde sistem değişiyor...

Teknik Direktör Fatih Terim, Halil Dervişoğlu'nun tek forvet oynadığı maçlarda zorlanması ve gol yollarında sıkıntı çekmesinin ardından çift forvete dönme kararı aldı. Halil'in Cebelitarık maçında Burak Yılmaz ile çift forvet oynaması ve gösterdiği performansın yanı sıra iki gol atması Terim'i değişikliğe itti.

İmparator'un Pazar günü oynanacak olan dev maça 4-4-2 ile çıkacağı belirtildi.

ÇİFT FORVET İLE UEFA'YI ALDI

Tecrübeli çalıştırıcının, Halil Dervişoğlu'nun yanında ise Bursaspor'la oynanan hazırlık maçında 3 gol, 1 asistlik performans sergileyen Mbaye Diagne'ye şans vereceği gelen haberler arasında.

Fatih Terim, Galatasaray'daki ilk döneminde 4-4-2 ile üst üste şampiyonluklar ve UEFA Kupası'nı kazanmıştı. Tecrübeli teknik adam, üçüncü döneminde de Necati Ateş'le Elmander'i aynı şekilde oynatarak rakiplerine karşı oyun üstünlüğü elde etmişti.

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