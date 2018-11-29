Fatih Terim'den Fernandes'e açık kapı

Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Rus ekibinden büyük ihtimalle ayrılması beklenen Manuel Fernandes'in Galatasaray'ın transefer gündeminde olup olmadığı Fatih Terim'e soruldu.

Fatih Terim, 32 yaşındaki Portekiz futbolcu ile ilgili soruya "Manuel Fernandes çok iyi bir oyuncu. Çok yetenekli ve çok da beğendiğim bir isim. Herhangi bir tasarrufumuz yok ama futbolda her şey olabilir. Ancak şu an öyle bir şeyimiz yok." şeklinde yanıt verdi.