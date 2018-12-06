Fatih Terim'den Fernando Torres'e veto

Devre arasında iki golcü almak isteyen Galatasaray, menajerinin önerdiği Fernando Torres'i geri çevirdi. Fatih Terim ve kurmayları, İspanyol'un Japonya performansını beğenmedi.

Devre arasında iki golcü başta olmak üzere, takıma takviye yapacak olan Galatasaray'da ünlü İspanyol golcü Fernando Torres gündeme geldi ancak veto yedi.

Torres, formasını giydiği Japonya'nın Sagon Tosu takımı küme düşünce sözleşmesi gereği, serbest kalma hakkına sahip.

Menajeri tarafından sarı kırmızılı kulübe bonservissiz önerilen 34 yaşındaki golcüye teknik direktör Fatih Terim ve kurmayları "Hayır" dedi. Teklif sonrası Torres, analiz ekibi tarafından mercek altına alındı. Teknik heyete sunulan raporda, İspanyol eski günlerinden çok uzak olduğu kaydedildi.

ANALİZ SONUÇLARI İYİ ÇIKMADI

Teknik heyet yaptığı değerlendirmede "Herkesin aklında kalan görüntüsünün çok uzağında. Galatasaray'a ve takıma ekstra katkısı olmaz" diyerek, Fernando Torres önerisini geri çevirdi.

Geçen temmuz ayında, olan Atletico Madrid'den, Japonya Ligi ekiplerinden Sagan Tosu forması'na giden tecrübeli yıldız forma giydiği 17 maçta sadece 3 gol aterken, 2 de asiste imza attı.

Torres, kariyerinde Liverpool, Chelsea ve Milan gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giydi.

(Hürriyet)