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Fatih Terim derbi zaferinin şifresini verdi: Duran toplar ve şutlar

Galatasary Teknik Direktörü Fatih Terim, bu akşam deplasmanda oynanacak Beşiktaş derbisinde 3 puanı getirecek taktiği belirledi.

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Galatasaray’da zaferin şifresi belli oldu: Duran toplar ve şutlar.

Beşiktaş’ın detaylı analizini yapan sarı-kırmızılı teknik kadronun, derbinin stratejisini belirlerken rakibin durumunu ve kendi zaaflarını dikkate aldı. Teknik direktör Fatih Terim ile ekibine göre Cim-Bom’u Vodafone Park’ta zafere götürecek noktalar şöyle:

1) DURAN TOPLAR: Beşiktaş’ın yan top zaafiyeti kullanılacak. Özellikle siyah-beyazlıların kornerlerde sıkıntı yaşaması nedeniyle bu değerlendirilmeye çalışılacak. Fatih Terim, kornerlerde Maicon, Ozan ve Fernando’dan Eren’e destek vermesini istedi.

2) KARİUS ZAAFI: Beşiktaş kalecisi Karius’un güven vermemesi önemli bir koz olarak görülüyor. Selçuk, Feghouli, Fernando ve hatta Nagatomo gibi isimlerden uzak mesafeli şutlar istendi.

3) ARA VE ARKAYA TOPLAR: Beşiktaş savunmasının arasına ve arkasına atılan toplarda sorun yaşaması nedeniyle Onyekuru, Feghouli ve Mariano’dan bu koşuları denemeleri söylendi.

4)KANATLARA ÖNLEM: Beşiktaş’ın en etkili yanının kanatlar olması bazı önlemleri de beraberinde getirecek. Buna göre Quaresma ve Lens için Linnes ve Nagatomo’dan dikkatli olmaları istendi.

5)SÜRAT UYARISI: Maicon’un ağır kalması nedeniyle savunma arkasına atılacak toplardan korkan sarı-kırmızılı teknik heyet, beklerin mutlaka kademeye girmelerini söylendi.

(Skorer)

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