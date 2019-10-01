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Fatih Terim'den futbolcularına: Ben kalitenizi biliyorum, Avrupa da öğrensin

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki ikinci maçında Fransız devi PSG'yi konuk edecek. Zorlu mücadele öncesinde Fatih Terim oyuncularıyla bir araya geldi ve onlarla özel olarak görüştü.

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Rakiplerinin güçlü bir ekip olmasına rağmen maçların sahada kazanıldığına vurgu yapan Terim, "Evet belki Şampiyonlar Ligi'nin favorilerinden biriyle oynuyoruz ancak biz de buraların yabancısı değiliz. Galatasaray forması bu arenada çok maç oynadı ve birçok devi dize getirdi. Hiçbir maç sahaya çıkmadan kazanılmıyor. Sizden istediğim Galatasaray'ın tarihinde olan birçok zaferden yenisini yaşatmanız" ifadelerini kullandı.

"BEN KALİTENİZİ BİLİYORUM, AVRUPA DA ÖĞRENSİN"

Oyuncularına güvendiğini dile getiren Terim, "Eleştiriler yapılıyor olabilir ancak ben sizin kalitenizi biliyor ve güveniyorum. Oyun planımıza sadık kalır, yüksek konsantrasyonla oynarsak bu maçtan 3 puan çıkarmamamız için hiçbir neden yok" dedi.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak.

(Habertürk)

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