Fatih Terim'den Gaziantep FK maçında sürpriz değişiklik

31 Ekim 2021 Pazar 09:16 - Güncelleme: 31 Ekim 2021 Pazar 09:16

Milli araya kadar yoluna kayıpsız devam ederek zirve yarışına yeniden dahil olmak isteyen Galatasaray , bu akşam Gaziantep karşısında zorlu bir sınav verecek. Geçen hafta Beşiktaş 'a mağlup olan ve ligde ağır bir yara alan Sarı-Kırmızılılar, Gaziantep maçıyla bu kaybı telafi etmenin hesapları içinde. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hem derbide yıpranan oyuncularını toparlamak hem de hafta içinde oynanacak Lokomotiv Moskova sınavı öncesi bazı isimleri dinlendirmek amacıyla kadroda ciddi bir rotasyona gidiyor. Özellikle hücum hattında Sarı kırmızılıları farklı bir kurgu bekliyor.

10 NUMARADA MORUTAN VAR



İleri uçta Halil Dervişoğlu'na görev verecek olan Aslan'ın hocası Terim, sağ kanatta Barış'ı, sol kanatta Kerem'i oynatacak. Tecrübeli teknik adamın çok şey beklediği Morutan ise sağ kanattan forvet arkasına geçecek. Terim, oyun merkezini Cicaldau - Berkan ikilisiyle kurmayı planlıyor. Son antrenmandaki taktik provada bu yönde bir değişiklik yapan Fatih hoca, skorun gidişatına göre ikinci devrede Taylan'ı sahaya sürerek orta sahayı güçlendirebilir.

YEDLİN-ALPASLAN REKABETİ



Savunma hattında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sağ bekte Boey'nin sakatlığı sürdüğü için Yedlin'in bu bölgede şans bulması bekleniyor. Ancak son idmanlarda Alpaslan'ın sağ bekte denenmesi, Terim'in yine bir değişime gidebileceği şeklinde yorumlandı. Yine sol bekte Aanholt ile Ömer Bayram arasında bir seçim yapılması bekleniyor. Ömer'in de Aanholt kadar formaya yakın olduğu öğrenildi. Savunmanın göbeğinde Marcao - Nelsson ikilisi bir arada oynamaya devam edecek.

SIRA GELDİ HALİL DERVİŞOĞLU'NDA



Diagne'nin formsuzluğu, Mohamed'in penaltıyı kullanmak için ısrar edip kaçırması, forvette ibreyi Halil'den yana döndürdü. Aslan'ın hocası Fatih Terim, Gaziantep karşısında ileri uçta genç golcüyü kullanacak. Özellikle son idmanlarda oldukça iyi bir performans ortaya koyan Halil'in, kenarlarda Kerem ve Barış'la birlikte nasıl bir uyum yakalayacağı merak konusu. Fatih hocanın, skorun gidişatına göre Mohamed ve Diagne'yi ikinci yarıda oyuna alması bekleniyor. Daha önce denediği çift forvetli düzenden memnun kalmayan Terim'in, takımın geriye düşmesi halinde 3 golcüsünü de aynı anda sahaya sürebileceği belirtiliyor.