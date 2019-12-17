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Spor

Fatih Terim'den Gökhan Çıra açıklaması:

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Tuzlaspor'u 4-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda sonra açıklamalarda bulundu.

17.12.2019  23:47 - Güncelleme: 17.12.2019  23:47

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Tuzlaspor'u 4-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda sonra açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Terim, "İlk maçtan sonra 2. maçta rakibimizi biraz daha ciddiye aldık, dolayısıyla bize ne lazımsa, onu alabilirdik. Bize yakışanı yaptık, gereğini yaptık biz. Sonuç itibariyle ciddiye aldığımız her maç bu ve buna benzer biter" ifadelerini kullandı.

Feghouli ve Falcao'yu beğendiğini kaydeden deneyimli hoca, "İlk yarıda 10 pozisyona girildi herhalde. 7-8 tane sağ taraftan girdiğimiz pozisyon var. Ciddi olduğumuz zaten olay çok başka bir boyuta geliyor. Feghouli ve Falcao'nun performansından memnunum, daha iyi şeyler bekliyorum" dedi.

Maç sonunda yaşanan olaylara değinen Fatih Terim, "Bana diyorlar ki Gökhan Çıra'yı sormuşlar yardımcıya diye. Tabii ki soracağım, bizim altyapıda oynamış, o yüzden sordum. Geçen hafta da fıtık ameliyatı olmuş, çabuk dönmüşsün diyecektim. Maçtan sonra biraz hareketlilik olmuş, olabiliyor bazen. Galatasaray bir bütündür, içeride, dışarıda gereğini yapar, yakışanı yapar her zaman. Tamam?" diye konuştu.

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