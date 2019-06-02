Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren, A Milli Takım'dan eski teknik direktörü olan Fatih Terim ile yeniden çalışmak isteyen ve bu dileğini de Terim'e ileten 27 yaşındaki oyuncuya vize çıkmadı.

Yapılan değerlendirmede geçirdiği sakatlıklar ve kadro dışı bırakılması nedeniyle bu sezon Beşiktaş'ta sadece 2 lig maçında süre alan Gökhan Töre'nin transferine olumsuz yaklaşıldı. Her ne kadar bonservisi elinde olsa da Töre'nin transferinin rafa kaldırılması kararlaştırıldı.

27 yaşındaki oyuncu bu sezon ligde sadece ilk yarıdaki Antalya ve Rize maçlarında toplam 34 dakika süre bulabildi. Tecrübeli oyuncu Avrupa Ligi'nde ise 6 maçta oynadı, hatta B36 Torshavn'a karşı bir gol kaydetti.

(Sabah)