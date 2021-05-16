16 Mayıs 2021 Pazar 00:32 - Güncelleme: 16 Mayıs 2021 Pazar 00:32

Fatih Terim, Süper Lig'de sezonun son haftasında oynanan Yeni Malatyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim, "Basınla ayrı uğraş, hakemlerle ayrı uğraş, TFF ile ayrı uğraş, bir de içeriyle uğraş. Bizim daha önce bitirmemiz gerekirdi bu işi. Bize çok ciddi yaralar verdiler. Sezon başından beri bakabiliriz. Herkese ve her şeye rağmen şampiyon olabilirdik.

'HER ŞEYE RAĞMEN BIRAKMADIK'



Ben bu yarışımızla gurur duyuyorum. Her şeye rağmen bırakmadık, buraya getirdik. Ben yalnızım derken beni yanlış anladılar. Rakibimizi ve rakiplerimizin hepsini tebrik ederiz."

"Eğer güçlü olmazsanız size herkes dokunur. Dokunulmaz olmak için güçlü olmak lazım. Galatasaray'ın her zaman güçlü olması lazım. Düşmanlarımız bile bildiğimiz şeyler ama içimizdekiler daha tehlikeli. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Sezonun en ciddi döneminde hocalara söylenecek şey mi bunlar. Sonradan hırslandırmak için dedim gibi şeyler, bunları geçin"

GÜNTEKİN ONAY'A SERT ÇIKTI



Geçen hafta maç bitiyor. Yayıncı kuruluştu Güntekin Onay diyor ki, 'Yeni Malatyaspor hiç 3 gol yemedi.' Biz ondan şunu demesini de beklerdik, 'Ligin beşincisi de hiç 7 gol yemedi' Ben her şeyi daha iyi anlatacağım herkese"

'31 MAYIS İTİBARIYLA DA SÖZLEŞMEMİZ BİTİYOR'



"Galatasaray'la gurur duyuyorum. 'Yalnızım' dediğimde kimse beni anlamadı. Şampiyon olmalıydık. Eğer bir hata var ise, en büyük hata benimdir. Haklarını helal etsinler. Sözümden dönmedim. 31 Mayıs itibarıyla da sözleşmemiz bitiyor." ifadelerini kullandı.