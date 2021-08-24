Fatih Terim'den Hatayspor maçı sonrası Morutan açıklaması

24 Ağustos 2021 Salı 00:39 - Güncelleme: 24 Ağustos 2021 Salı 00:39

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Hatayspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. İşte Fatih Terim'in açıklamaları...

"1-0 mağlup başladık oyuna. Genelde son zamanlarda böyle başlıyoruz. Geriye dönüşümüz iyi oldu ama özellikle ilk yarı çok gol kaçırdık. Şöyle özetleyebiliriz. 75 dakika hangi düşüncemiz, hangi planımız varsa onu oynamaya çalıştık ve de iyi oynadık. Oradan sonra ikinci santrforu ve Ömer'i alınca, biraz daha değişik oynamaya başladık. B planımızdı bu. A planımızla 8-10 pozisyona girdik, bol bol. Beraberliği yakaladık, galibiyeti kaçırdık derken epeyidir duran toptan, yan toptan atmıyorduk. Luyindama'nın golü geldi. Galip gelmesi gereken takım Galatasaray'dı, doğrusu da buydu. 3 puan önemliydi.

İnanın bana bazılarımız jet-lag oldu. İskoçya, Giresun, Danimarka'ya gidiyorsunuz. 30 derece sıcaklık farkı, 1-2 saat farkı, 3 günde 1 oynuyoruz. Buna rağmen bu takım 75 dakika bu oyunu oynuyorsa galibiyet hakkıdır. Oyuncularımı kutluyorum. Pes etmediler, etmemeleri lazım. Daha iyi oynayacağız, herkes emin olabilir. Bugünün 3 puanı değerli. Bazen duran toplardan, bazen frikiklerden kornerlerden gol gelebilir ama mesele galibiyet almak. Bugün iyi oynadık. Birçok korner kullandık, şut attık, ortalar yaptık. İlk yarı pas yüzdemiz daha yüksekti. Bence güzel bir maç oldu. Bir de tabii Olimpiyat Stadı, psikolojik olarak rüzgar bir öyle bir böyle. İki tarafa da öyle. Bir de koş koş bitmiyor gibi. Ona rağmen şükür kazanmayı bildik. Önemli bizim için...

(Morutan transferi) Devam ediyor. Galatasaraylılar merak etmesin. Başkanımız, yönetimimiz, biz devam ediyoruz. Hiç beklemeden kendilerine ilk ağızdan haberi veririz ama o ve diğerleri inşallah Galatasaray'ın doğal felsefesinde, bu seneki yapılanmasında, ileriye dönük planlamasında yetenekli ve genç oyuncular var. Bu sayı devam edecek. Oyuncuların bazılarından çıkacağız, bazıları gelecek. Morutan'ı beğeniyorum. Sağolsun FCSB Başkanı da gerekli şekilde açıklamaları yapıyor. Rahat olsunlar. Biz onları mutlu etmek için daha birçok isim açıklayacağız."