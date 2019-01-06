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Fatih Terim'den kampta uyarılar

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürdü.

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Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapılan  otelin sahasında teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına açık  gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Koşu ile devam eden idmanda iki gruba ayrılan oyunculardan bir bölümü  yarı sahada çift kale maç yaparken, diğer futbolcular pas çalıştı.

Fatih Terim'den uyarılar

Teknik direktör Fatih Terim, antrenman sırasında orta saha oyuncuları  Fernando, Selçuk İnan ve Ndiaye ile bir süre özel olarak görüştü.

Terim, neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.

Emre Akbaba'nın durumu

Sarı-kırmızılı takımda, tedavisi süren Emre Akbaba ise salonda özel  olarak çalıştı.

Sahalara dönüş tarihi 4 ile 6 ay arasında olduğu açıklanan Emre  Akbaba'nın tedavisinin planlanandan önde gitti öğrenildi. Üç ay önce ayağında  parçalı kırık oluşan Emre, yarın havuz çalışmalarına başlayacak. Sarı-kırmızılı  futbolcunun sahalara dönüş tarihi bu tedaviye vereceği yanıta göre netlik  kazanacak.

Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarını yarın yapacağı çift  antrenmanla sürdürecek.

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