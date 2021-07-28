Fatih Terim'den maç sonu transfer açıklaması

28 Temmuz 2021 Çarşamba 23:42 - Güncelleme: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 23:42

PSV'nin şu anda daha iyi olduğunu kaydeden Fatih Terim, "Kazanmak isterdik, mümkünse farklı kazanmak isteriz ama bazen gerçekleri kabul etmek gerekir. Şu anki halimizle bizden iyiler. İlk 35 dakikada çok memnunum. İlk defa tam anlamıyla baskı denedik ve başarılı olduk. Ama pozisyon vermeden gol yemede de başarılı olduk. Bir de taçtan gol yedik. Pozisyon vermeden 1-0'la girdik. Biz de çok pozisyon bulamadık. Kaybettiğimiz toplara iyi reaksiyon verdik. Taçtan yedik, demek konsantrasyon eksiğimiz var." dedi.

"DIAGNE GİTME NİYETİNDEYDİ AMA ŞU ANDA OYUNCUMUZ"

Kadroyla ilgili kararları son güne kadar vereceklerini ve Diagne için de henüz netleşen bir şey olmadığını söyleyen Fatih Terim, "Her maç bizim için 7 Eylül'e kadar önemli. Hem bazı oyuncular için karar vereceğiz, hem de yeni arkadaşlarla çok çalışarak iyi futbol oynayan takım haline geleceğiz. Mbaye Diagne için kararımızı zaman içinde söyleyeceğiz. Gitme niyetindeydi ama şu an oyuncumuz. Herkesi kullanmaya çalışacağız. 7 Eylül'e kadar gidenler, gelenler olacak. Bir kısım oyuncumuz geldi, gelenler yine olacak." ifadelerini kullandı.

"VAN AANHOLT EURO 2020 SONRASI İDMAN YAPMADI"

UEFA'da St. Johnstone ile oynayacakları maçlara değinen deneyimli hoca, "UEFA da değişik olacak. Yarın öğlene kadar listeyi vermek zorundayız. Yeni oyuncular hazır. Patrick van Aanholt, EURO2020'den sonra idman yapmadığını söyledi. Hazır edebildiğimiz kadar oyuncularımız hazır edeceğiz ve oynatacağız." diye konuştu.