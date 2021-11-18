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Spor

Fatih Terim'den Mbaye Diagne sürprizi! Kararını verdi

Süper Lig'in 13. haftasında evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in forvet tercihini Mbaye Diagne'den yana kullanması bekleniyor. Hazırlık maçında Bursaspor karşısında hat-trick yapan Mbaye Diagne, derbide formaya en yakın isim oldu.

star.com.tr18 Kasım 2021 Perşembe 21:22 - Güncelleme: 18 Kasım 2021 Perşembe 21:28
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Son olarak Galatasaray'ın Bursaspor ile oynadığı hazırlık maçında hat-trick yapan Mbaye Diagne, teknik direktör Fatih Terim'in gözüne girmeyi başardı. Fatih Terim'in Fenerbahçe derbisinde forvette Mbaye Diagne'ye forma şansı vermesi bekleniyor.

MBAYE DİAGNE, DERBİDE FORMAYA EN YAKIN İSİM

Senegal Milli Takımı kadrosuna çağrılmayan ve milli arada Galatasaray'da kalan Mbaye Diagne'nin performansı, teknik direktör Fatih Terim'in dikkatini çekti. Bursaspor ile oynanan hazırlık maçında 45 dakikada hat-trick yapan Diagne, Fenerbahçe derbisi öncesi takımdaki diğer golcülerin bir adım önünde gözüküyor.

MİLLİ ARA DİAGNE'YE YARADI

Halil Dervişoğlu ve Mostafa Mohamed gibi oyuncuların milli takımlardan dönecek olması, takımda kalan ve iyi bir hazırlık dönemi geçiren Diagne'yi Fatih Terim'in derbi 11'inin en önemli adaylarından biri haline getirdi. Terim, milli aradan dönen oyuncularla yapılacak olan antrenmanın ardından derbi tercihine karar verecek.

3 GOL 2 ASİSTLİK PERFORMANS

Yaz transfer döneminde kiralık olarak forma giydiği West Bromwich'ten dönen Mbaye Diagne, bu sezon Galatasaray formasıyla 16 resmi maçta toplam 672 dakika forma giyerken, 3 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulundu.

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