Fatih Terim'den Melo ve Sneijder açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve G.Saray'ın sağ beki Mariano Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak zorlu Porto mücadelesi öncesi basın toplantısı düzenledi.

Mariano'nun açıklamaları şöyle: "Yarın çok zor maç oynayacağız. Gruptan çıkmayı garantilemiş bir takımla oynayacağız. Porto iyi takım. G.Saray Avrupa'da olmalı. Bunun bilincindeyiz. Kazanacağımız puanların bizi nereye taşıyacağını biliyoruz. Elimizden geleni yapacağız.

"Futbolda bazen istemediğiniz şeyler olabiliyor"

Grubumuz dengeli bir gruptu. Herkesin favori gözüktüğü bir gruptu. Futbolda bazen istemediğiniz şeyler oluyor. Çıkmak için elimizden geleni yaptık. Yarın taraftarımızla beraber güzel bir skor almak istiyoruz. Porto birkaç sene birlikte oynayan takıma sahip. İyi bir takım. Orada nasıl baskılı oynadığımızı kimse unutmasın. Onlara karşı gösterdiğimiz performans ortada. Birinci olmuşsanız hak etmişsinizdir. Avrupa Ligi'ni Şampiyonlar Ligi'nden farklı görmüyorum. Sevilla ile bu kupayı kazandık. Bu kupada önümüz açık.

"Kazanmak en büyük isteğimiz"

İşte tecrübeli teknik adamın açıklamaları: "Son maçımızı kendi evimizde, bize yakışır bir şekilde bitirmek en büyük amacımız. Son maçların sonucu Şampiyonlar Ligi'ne tesir etmekten ziyade, UEFA'ya etki edecek. Kazanmak en büyük isteğimiz, öyle olur ümit ediyorum ki.

"Ne olursa olsun Avrupa'da olmak istiyoruz"

Önce bir UEFA'ya kalalım. Garanti değil henüz. Garantilemek için iki maçın sonlanması gerekiyor. G.Saray'ın kazandığı bir UEFA var. Sonuna kadar gitmek isteyecektir. UEFA Avrupa Ligi çok da kolay olmayacak bir yarışma. Hiç mağlup olmadan Kopenhag'da biten şampiyonluğu tekrarlarız umarım. Ne olursa olsun Avrupa'da olmak istiyoruz. Porto'yla oynadığımız ilk maçtan memnunum. Devre arasını iyi kullanabilirsek her şey olabilir.

"Yarışma eşit koşullarda değil"

Biz gerek grubumuzda gerekse mücadele eden tüm takımlardan farklı bir durumdayız. Çünkü finansal fair play, ligde yaşadıklarımız dolayısıyla eşit koşullarda yarışmıyoruz. Nedenine gelince... Bunların dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'ne katılıyorsunuz, satmadan alamama olayıyla karşı karşıyasınız. Rakipleriniz 40'a, 60'a oyuncu transfer ediyoruz. Eşit koşullarda olmuyor."

"Biz kazanalım, kim ne yaparsa yapsın"

Lokomotiv Moskova'nın Galatasaray maçından sonra Schalke'ye attığı tweetle ilgili olarak Terim şu yorumu yaptı: "Ne yapacaklarını görelim. Biz kazanalım, kim ne yaparsa yapsın. Orada espri olarak kalsın. İşin magazin tarafı. Önce kendi işimize bakalım. Komplo teorileri üretmeye gerek yok. Çok da önemsemiyorum."

Gomis'le ilgili ilk defa konuştu

Terim şöyle devam etti: "Gomis'le ilgili hiç konuşmadık. Önce bir takımı bir oyuncuya bağlamak doğru değil. Gomis'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Koca G.Saray takımı, iki golcü alma niyeti olmasa Gomis'i verir mi? Teknik heyetin onay vermesinin bir sebebi var. An vardır hayatta o anlarda karar vermek zorundasınız. O gün idari ve teknik olarak da bu karar verilmiş. Durup durupken ligin gol kralını niye verelim? Söylediklerimiz de söylemediklerimiz de G.Saray menfaatinedir. Gomis iyi bir golcüdür. Olsa bazı şeyler değişebilir miydi, evet. Bunu inkar etmemek lazım. G.Saray kötü sonuçlar alınca doğal olarak bir takım şeyler eleştirilebilir. Henüz hiçbir şey bitmediği için dikkatli sorulmalıdır. Yolumuz daha uzun. Bir tarafa yıkılma çabası var. İki taraf da bunu istedi.

"Porto'ya başarılar diliyorum"

Porto'ya başarılar diliyorum. İstedikleri her şey umdukları gibi omur inşallah. İkili maçlar bütün skorlara açıktır.

"Derin ve geniş kadromuz yok"

Derin ve geniş kadromuz yok. Cezalar sakatlık riskini de artırıyor. Maalesef istikrar ve dengeyi sağlayamadık. Oyun içerisinde ufak tefek dokunuşlar yapıyoruz. En az zararla devreye girmek istiyoruz. Bazı takımlarda kayıp filan yoktur. Her milli takımlardan dönüşlerde sıkıntı yaşadık. G.Saray güçlü bir markadır. Bu güçlü marka kendini yenileyebilir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. İnanıyorum ki yarın Porto maçında tüm şartlarımızı zorlayarak inancımızı yitirmeden bir maç oynayacağız. Melo ve Sneijder'le temasımız olmadı."