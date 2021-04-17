17 Nisan 2021 Cumartesi 18:45 - Güncelleme: 17 Nisan 2021 Cumartesi 18:45

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Göztepe maçından önce yaptığı açıklamada sarı-kırmızılı kulüpte son dönemde yaşanan gelişmelere cevap verdi. Terim'in açıklamaları şu şekilde:

Bazı konular herkesin merak ettiğini de biliyorum ama Galatasaray, şampiyonlukları kaybedebilir. Şampiyonluklar gelebilir. Kazanabilir. Kaybedebilir. Bunlar olmuştur. Ancak Galatasaray irtifa kaybedemez. Galatasaray itibarının zedelenmesine müsaade etmez. Galatasaray kendi hakkında dışarıda kolayca dedikodu yapılmasına o duruma düşmez. Dolayısıyla diyeceğim odur ki, Galatasaray'a kimse kendi adına veya kendi istediği gibi dokunamaz. Bunlar bizim için önemli şeylerdir. Şöyle bakıyorum, dünyanın her tarafından ismim nereye yazılırsa Galatasaray yazılmış. 50 seneye varan kapıdan girdiğim andan itibaren örf ve ananelerine adapte olmak müthiş bir çaba harcamışım.

"TRENE YOLDA BİNMEDİM"



Galatasaray çabasına terbiyesine özen göstermişim. Demin de söyledim. Kendimi sıradan bir antrenör olarak görmüyorum. Milyonlarca Galatasaraylının beni böyle gördüğüne inanıyor, hissediyorum. 7446 benim sicil numaram. Galatasaray divan üyesiyim. Aşağı yukarı 50 senedir Galatasaraylıyım. Bu ne demektir, ben hareket halindeki trene yolda binmedim.

SAHADA EMEK VERENE DOKUNULAMAZ

Ortasında girdiğim bir film hakkında yorum yapmıyorum. Yani, şu çok önemli Galatasaray'a da, Galatasaray'ın değerlerine de ve sahada emeğini veren, formasını ıslatan Galatasaray'ı temsil edenlere kimse dokunamaz. Kolay kolay dokunamaz. İnanıyorum ki, aynı zamanda Galatasaraylılar da buna müsaade etmez. Maçtan sonra daha rahat konuşabiliriz. Benim takımımla, kulübümle, camiamla ilgili fikirlerim aşağı yukarı budur.