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Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e gönderme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in kulübü geri dönüşünün birinci yıl dönümünde yaptığı paylaşım tartışmaları beraberinde getirdi.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in kulübü geri dönüşünün birinci yıl dönümünde yaptığı paylaşım tartışmaları beraberinde getirdi.
 
Başkan Mustafa Cengiz’in transferde topu Florya’ya atmasından sonra Terim’in İngilizce attığı twette, “What can I do sometimes? (Bazen ne yapabilirim) demesi dikkat çekmişti. Florya’ya yakın isimler, Terim’in, başkan Mustafa Cengiz’in açıklamalarından rahatsızlık duyduğunu dile getirdi.
 
Gomis’in satılması, yaz döneminde iki forvet sözü verilmesine rağmen takviye yapılmaması noktasında eleştirilen sarı-kırmızılılarda, Cengiz’in ara transfer dönemi için henüz bir listenin önlerine gelmediğini söylemesinin de yine keyifleri kaçırdığı bildirildi.
 
Galatasaray’da bu krizin ortaya çıkması yönetim içerisinde de kaygı ve endişe ile karşılandı.

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