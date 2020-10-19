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Spor

Fatih Terim'den Etebo'ya tepki

Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'da maç sonu teknik direktör Fatih Terim değerlendirmede bulundu.

19 Ekim 2020 Pazartesi 22:40 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 22:41
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Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Alanyaspor'a 2-1 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Her hafta eksiklerimiz üzerine çalışıyoruz. Tam bir tarafı hallederken beklemediğimiz başka sorunlarla karşılaşıyoruz. Bu sefer de 10 kişiyle uğraşmaya başladık."

"Bizim VAR incelemeleri genelde sağlık taraması gibi oluyor, öyle tarıyorlar bizim golleri. Oyuncumuzun profesyonellikten uzaktan yakından ilgisi olmayan bir hareketi, kırmızı kart! Bize oldu mu rahat çıkar tabii bunlar. Emeklerimizin yazık olduğu bir maç daha. Maalesef oyuncumuzun profesyonellikten uzak olan bir hareketi var. Uğraştık ama maalesef olmadı, bireysel hataları önleyemiyoruz."

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