Fatih Terim'den Ocak reçetesi

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SÜPER Lig’de geride kalan 11 haftada hedeflerinin altında kalan ve Şampiyonlar Ligi’nde de havlu atan Galatasaray’da gözler şimdiden ara transfere çevirildi. Sakatlıklar ve formsuzluklar yüzünden kadro kurmakta sıkıntılar yaşayan Teknik Direktör Fatih Terim’in Başkan Mustafa Cengiz ve kurmaylarıyla yaptığı toplantıda Ocak reçetesini yönetime sunduğu ortaya çıktı.

BELHANDA GÖZDEN İYİCE DÜŞTÜ

Sarı-Kırmızılı teknik adamın ara transferde öncelikle Radamel Falcao’nun ne zaman sahalara döneceğinin belirsiz oluşu, Florin Andone’nin de devreyi kapatması yüzünden golcü istediği bildirildi.Aslan’ın hocası, ikinci olarak ise İstanbul’daki Şampiyonlar Ligi’ndeki Real Madrid maçında taraftarlarla küfürleştiği için gözden çıkardığı formsuz Youness Belhanda’nın yerine 10 numara alınmasını şart koşuyor.

ADEM VE ÖMER’İ 11’E KOYACAK

Terim’in, ayrıca her iki kanatta oynayabilen Onyekuru kalitesinde bir kanat oyunusu ile Mariano’nun ayrılma ihtimaline karşı bir sağ bek de alınmasını talep ettiği belirtiliyor. Kalan haftalarda Emre Taşdemir, Ryan Donk, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Jimmy Durmaz, Emre Mor’ı alternatif olarak düşünen tecrübeli teknik adamın Adem Büyük ve Ömer Bayram’ı ise ilk 11’de monte etmeyi düşündüğü öğrenildi.