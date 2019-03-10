Fatih Terim'den öğrencilerine Antalyaspor uyarısı

GEÇEN hafta Erzurumspor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara alan Galatasaray’da, Fatih Terim işi sıkı tutuyor. Antalyaspor maçının hazırlıklarını tedavisi devam eden Nagatomo dışında tam kadro sürdüren Sarı-Kırmızılılar’da, Terim, antrenmanda oyuncularını sık sık uyarılarda bulundu. Ligin bitmesine 10 maç kaldığına dikkat çeken tecrübeli çalıştırıcı artık en ufak puan kaybının bile telafisi olmadığı haftalara girdiklerini hatırlattı.

FEGHOULİ’YLE ÖZEL GÖRÜŞME

KALAN tüm maçları kazanmaları gerektiğinin altını çizen Fatih Terim, “Rakiplerimizin ne yaptığı bizi ilgilendirmez. Biz tüm maçlarımızı kazanacağız ve şampiyon olacağız. Antalya zor bir dönemden geçiyor ve buraya puan için gelecekler. Hafife alırsak canımız çok yanar. Yarın sahada en ufak bir hata istemiyorum. Herkes üzerine düşeni yapsın” diye konuştu. İdman sırasında da sık sık oyuncularının yanına kadar giderek uyaran tecrübeli hoca, Feghouli ile de özel bir görüşme yaptı.

(Güneş)