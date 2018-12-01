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Fatih Terim'den öğrencilerine: Beşiktaş maçında yeni bir sayfa açalım

Fatih Terim, son haftalarda yaşanan puan kayıplarını Dolmabahçe’de sonlandırmayı hedefl iyor. Florya’ya kamp kuran tecrübeli teknik adamın, “Beşiktaş derbisi şampiyonluk yolunda çok önemli. Kazanalım, yeni bir sayfa açalım” dediği öğrenildi.

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MEMNUN DEĞİL

LOKOMOTİV Moskova karşısında alınan 2-0’lık mağlubiyet sonrasında Şampiyonlar Ligi’ne veda eden G.Saray, yarın oynanacak olan Beşiktaş derbisine kilitlendi… Olaylı Fenerbahçe maçı sonrasında çıkan fatura ve gelen cezalar Sarı-Kırmızılılar’ın oyun planını olumsuz yönde etkilerken, ortaya konan futbol sonrasında Fatih Terim radikal hamleler yapmayı planlıyor. Takımının performansından memnun olmayan Terim, gecesini gündüzüne katarak derbi planı üzerinde çalışıyor…

EN İYİSİNİ İSTİYOR

FLORYA’YA kamp kuran İmparator, sakat ve cezalılar nedeniyle elindeki en iyi 11’i sahaya sürmek için analiz üzerine analizler yapıyor. Son haftalarda yaşanan puan kayıpları nedeniyle Başakşehir’in 6 puan gerisine düşen Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, bu kötü gidişata Vodafone Park’ta son vermenin peşinde… Terim’in dünkü idmanda futbolcularına, “Beşiktaş derbisi şampiyonluk yolunda çok önemli. Derbiyi kazanalım ve yeni bir sayfa açalım” dediği öğrenildi.

(Gunes)

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