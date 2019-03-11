Fatih Terim'den öğrencilerine: Puan farkını 8 değil, 5 olarak görün

Lider Başakşehir'in kazandığı haftada bir puan kaybının daha yaşanması halinde yarıştan kopacaklarını bilen deneyimli teknik adam, oyuncularına Antalya maçının önemini anlattı.

Kalan 10 haftada galibiyet serisi yakalamaları halinde Başakşehir'i yakalayabileceklerini düşünen İmparator'un, "Puan farkını 8 değil, 5 olarak görün… Rakibimizle evimizde oynayacağız ve o haftaya kadar iyi futbol sergileyip, kazanmamız halinde bu fark da eriyecektir. Antalya maçıyla birlikte galibiyet başlayarak serisi yakalamalıyız. Hala şampiyonluğun önemli adaylarından biriyiz. Umudunuzu sakın yitirmeyin" ifadeleriyle öğrencilerine moral aşıladığı öğrenildi.

(Habertürk)