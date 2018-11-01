Fatih Terim'den öğrencilerine son uyarı! 'Taraftarımızın önünde kayıp istemiyorum'

TARAFTAR TERİM’E GÜVENİYOR

YENİ Malatyaspor’a mağlup olarak liderliği Başakşehir’e kaptıran Galatasaray, tüm sıkıntılara rağmen Fenerbahçe derbisine pür dikkat hazırlanıyor… Sakatlıklar ve formsuzluklar taraftarın canını sıksa da Sarı-Kırmızılı futbolseverler derbide teknik direktör Fatih Terim’e güveniyor… İmparator, G.Saray’ın başında çıktığı son 22 derbinin 20’sinde mağ- lup olmadı ve sahadan 11 galibiyet, 9 beraberlikle ayrıldı. Bu istatistik şüphesiz tüm yaşananlara rağmen taraftarın gönlüne su serpiyor.

FERNANDO'DAN YOKSUN OLACAK

TEKNİK direktör Terim ise derbi öncesinde sağlık ekibinden gelen habere göre kadrosunu şekillendiriyor. Sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Terim, dev derbide orta sahanın bel kemiği olan Fernando’dan yoksun olacak. Dünkü idman öncesinde oyuncularıyla bir toplantı yapan tecrübeli çalıştırıcı, eksiklere rağmen üç puan vurgusu yaptı. Terim son iki haftada kendilerine yakışmayacak şekilde puanlar kaybettiklerinin altını çizdi ve şunları söyledi:

KAYIP İSTEMİYORUM

“FENERBAHÇE maçının önemini size anlatmama gerek yok. Hepiniz bu maçın önemini çok iyi biliyorsunuz. Rakibimiz zor bir dönemden geçiyor olabilir ama bu durum bizi hiç ilgilendirmez. Derbiler her zaman üç ihtimallidir. Tek kale top oynayıp da yenildiğimiz zamanlar oldu. Kim oynarsa oynasın herkes terinin son damlasına kadar mücadele edecek. Taraftarımızın önünde kayıp istemiyorum. Tek parolamız var o da üç puan.”

(Gunes)