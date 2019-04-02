Fatih Terim'den önce hakeme sonra muhabire tepki

İyi oynadıklarını ama gol atamadıklarını belirten Fatih Terim, ilk yarıda yaşanan tartışmalı penaltı pozisyonuna da değinerek ''Maçtan önce de söyledim, çok iyi kapanan bir takımla oynadık. İlk 45 dakika çok iyi oynadık. Oyunu yığdık, penaltı mı değil mi bilmiyorum tam seyretmedim o pozisyon var. Sonuçlandırmayı unuttuk, bunu beceremedik. İlk yarıda kalemize top bile gelmedi.'' sözlerini kullandı.

''GALATASARAY NEREDE OLURSA OLSUN KUPAYI ALACAK GÜÇTE''

Galatasaray'ın kupayı alacak güçte olduğunu belirten Terim, ''İkinci yarıda da bu oyuna devam ettik. Taa ki 10 kişi kalana kadar. 10 kişi kaldıktan sonra da ataklarımız oldu. Kalemizde pozisyon da verdik tabii. Galatasaray nerede olursa olsun, bu kupayı alacak, herkesi her yerde yenecek güçtedir.'' dedi.

''SEZONUN İLK YARISINDA DA AYNISI OLMUŞTU''

Luyindama'nın gördüğü kırmızı kartı yorumlayan tecrübeli teknik adam, ''Arkadaşlarım pek kırmızı kart olmadığını düşünüyor ama hakem böyle düşünmüş. İlk yarıdaki Malatyaspor maçında da Mariano rakibe dokunmadan sarı kart görmüş ve Fenerbahçe maçı öncesi cezalı duruma düşmüştü.'' şeklinde konuştu.

''BANA CEZA YEDİRME!''

Hakemleri eleştiren Fatih Terim, ''Futbolcu olarak bu hareketi yapıyorsanız, ayağınızı da bir yere indireceksiniz. Herhalde kasıtlı değerlendirdi ve kırmızı kart gösterdi. Ömer sarı kart gördükten sonra alkışladı mesela, görüntülerde var. Görmek için fazla sayı var ama kimse kimseyi ikaz etmiyor. Öyle bir soru sordun ki, sen de bana ceza yedirme. Sen de bana ceza yedirme yani.'' ifadelerini kullandı.

"BURADA GÖRMEDİM OLMAZ"

Hakem üzerinden yapılan eleştirilere cevap veren deneyimli hoca, "Bursa'da 6 oyuncumuz sarı kartlıydı, kimse niye bu kadar kart çıktı demedi. Biz kırmızı görmeye, olmayan sarıyı görmeye bu sene alışkınız. Herkes biz yokken atıyor, tutuyor. Konuştuğumuz zaman biz de ağır ceza yiyoruz. Yarı final, çeyrek final, final maçlarında pardon olmaz. Görmedim hiç olmaz. Görmedim, ne o zaman, şampiyonluğumuz mu gitsin. Namusluca, dürüstçe, iki teknik adamla fotoğraf çektiren hakemi gebertiyorsunuz. Fotoğraf çektirdi diye! Çok da düzgün çocuk" dedi.

TARAFTARLARA ÇAĞRIDA BULUNDU

Taraftarların oyuncuları protesto etmesine değinen Terim, "Taraftarımızın çabasını anlıyorum ama oyuncularımıza çok ihtiyacımız var. Üzerinde Galatasaray forması olan, üzerinde Galatasaray arması olan herhangi bir oyuncuya ne ıslıkla, ne de sözle yuh diyerek bir ceza vermesinler. Bu bize yakışmıyor" mesajını yolladı.

(Sporx)