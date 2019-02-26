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Fatih Terim'den Onyekuru'ya uyarı!

Galatasaray'da oynadığı son 7 maçta da gol atamayan Henry Onyekuru performansıyla tepki çekiyor.

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Galatasaray'ın, Süper Lig'in 23. haftasında oynadığı Akhisarspor maçında tribünlerin protestosuyla karşılaşan Nijeryalı oyuncu Henry Onyekuru'ya teknik heyetten de uyarı geldi.
 
Teknik direktör Fatih Terim, Everton'dan kiralanan Onyekuru'ya "Bir an önce toparlanman gerekiyor yoksa bu formayı kaptırırsın" dedi.
 
Satın alma opsiyonu bulunmayan Onyekuru'nun yeni sezonda takımdan ayrılması beklenirken, satın alam opsiyonu ise bulunmuyor
 
Zaman zaman eleştirilerin odağı olan 21 yaşındaki oyuncu Akhisarspor maçında ise taraftarları adeta çıldırtmıştı. Onyekuru oynadığı son 7 maçta da fileleri havalandıramadı. Bu sezon ligde 21 maça çıkan Onyekuru'nun 9 golü ve 2 de asisti bulunuyor.
 
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