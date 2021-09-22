Fatih Terim'den oyuncularına forma mesajı

22 Eylül 2021 Çarşamba 19:42 - Güncelleme: 22 Eylül 2021 Çarşamba 19:42

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor maçında kadroda büyük sürprizlere imza attı ve Alanyaspor maçındaki kadrodan 6 farklı oyuncuya görev verdi.

Deneyimli teknik adam, yeni transfer Gustavo Assunçao ve Oğulcan Çağlayan'ı bu sezon ilk kez ilk 11'de sahaya sürdü. Öte yandan takımın yıldız isimleri Morutan ve Luyindama yedek kulübesinde yer alırken, Alpaslan ile Feghouli sahaya çıkan kadroda yer buldu.

Fatih Terim'in forvetteki tercihi ise Mustafa Muhammed oldu ve geçen hafta kadroda yer almayan Diagne yedek kulübesinde yer aldı.

"FORMA MÜCADELESİ REKABET GETİRECEK"



Fatih Terim, karşılaşma öncesinde yaptığı tercihlerin nedenlerini anlattı.

Değişiklik yapmaya mecbur olduklarını kaydeden deneyimli antrenör, "Bazı oyuncularımız sakat. Mecburen dışarıdalar. Bazı oyuncularımızı da dinlendirmek zorundayız. En azından onlarla başlamamak düşüncesi daha ağır bastı. Çünkü hiç dinlenmediler. İçlerinde milli maçları da tam oynayanlar var, Cicaldau gibi. Sağlık ve atletik performans hocalarıyla bir araya geldik. Bazı oyuncuları dinlendirmenin pazar ve sonrası için daha da iyi olabileceği, sakatlıktan sakınmamız gerektiği için böyle bir karar verdik. Ne olursa olsun, herhangi bir oynamıyorlar ve uzun zaman oynadılar, ondan dolayı oynayacaklar diye bir sıkıntımız yok. Formayı kazanmak için önemli bir uğraşta olacaklar. O da rekabet getirecek. Kim oynarsa oynasın, bir şeyin değişmeyeceği bir ortam sunacak bize." dedi.

İlk maçındaki Assunçao'nun performansı da sorulan Fatih Terim, "Gustavo'nun hepimizle olan ilişkisi, onu hazırlamanın son safhası. Kendisine şans verdik. Biraz hata, biraz heyecan bekleyebilirim. Bu da normal. Hem çok genç, hem de yurt dışında ilk kez bulunuyor. Daha toleranslı olabilirim ona ama ben onun iyi oynayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.