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Fatih Terim'den oyuncularına rehavet uyarısı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş galibiyeti sonrasında sarı kırmızılı takımda herhangi bir rahatlama olmaması için harekete geçti.

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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı 2-0 yenerek liderliğe yükseldi. Fatih Terim önce tebrik etti sonra oyuncularını uyardı: “Bu galibiyetin keyfini yaşayın ancak unutmayın, daha hiçbir şey kazanmadık! Sadece hedefe bir adım daha yaklaştık” dedi.
 
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş galibiyeti sonrasında sarı kırmızılı takımda herhangi bir rahatlama, rehavet olmaması adına Fatih Terim, “Şimdi daha çok çalışmalı, hedefe ulaşmalıyız. Hedefe çok yakınız ama bir şey bitmedi, daha şampiyon olmadık” diyerek takımına derbi sonrası hemen izin vermedi. 
 
Galatasaray, Cumartesi günü oynayacağı Rizespor maçının hazırlıklarına bugün saat 11:00'deki antrenmanı ile başlayacak.
 
(Futbol Arena)
 

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