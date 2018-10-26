Fatih Terim'den Ozan Kabak'a: Bazı maçlarda hata da yapsan sana forma şansı tanıyacağım

Ligde son oynanan Bursa maçında penaltıya sebebiyet verdiği için eleştirilen Ozan Kabak’ı Serdar Aziz’in yokluğunda Schalke 04 önünde ilk 11’de sahaya süren teknik direktör Fatih Terim, maç sonu öğrencisini özel olarak tebrik etti. Muslera hariç takımdaki diğer oyuncular vasat performans gösterirken, ayakta kalan ve mücadele eden Ozan’ın performansından oldukça memnun kalan deneyimli çalıştırıcı, genç oyuncuyu maç sonu özel olarak tebrik etti.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Ozan’ın bu şekilde oynamaya devam ettiği sürece ilk 11’in değişilmez ismi olacağını belirten İmparator, “Harika bir performans ortaya koydun. Bazı maçlarda hata da yapsan sana forma şansı tanıyacağım. Kendine güvenini hiç kaybetme… Bu şekilde çalışmaya devam edersen, önün çok açık” ifadeleriyle oyuncusunu yücelttiği kaydedildi.

SCHALKE 04 MAÇINDA SAHANIN EN İYİSİYDİ!

Ozan Kabak, Schalke 04 karşısında maçın topla en fazla buluşan, en fazla isabetli pas sayısına ulaşan, en fazla pas arası ve uzaklaştırma yapan oyuncusu olmuştu. Opta'ya göre Ozan 96 kez topla buluşurken yüzde 93'ü isabetli olmak üzere 65 isabetli pas yapmıştı. Girdiği 12 ikili mücadelenin 7'sinden başarılı olan genç futbolcu 7 kez pas arası 7 kez de uzaklaştırma yapmıştı. Ozan bu performansıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki o gece oynanan tüm maçlarda en fazla pas arası yapan isimdi.