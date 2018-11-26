Fatih Terim'den öze dönüş

GALATASARAY Şampiyonlar Ligi D Grubu’nda Lokomotiv Moskova ile yarın deplasmanda oynayacağı kritik karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde bası- na kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda Teknik Direktör Fatih Terim’in Rus ekibine karşı oynanacak maçta sahaya süreceği ilk 11’i büyük oranda belirlediği ortaya çıktı.

FERNANDO&SELÇUK YEDEKTE

Cim-Bom’un hocası, Fenerbahçe derbisi sonrasındaki olaylar yüzünden aldıkları cezadan dolayı ligde forma giyemeyen Ndiaye, Donk ve Rodrigues’e Lokomotiv’e karşı ilk 11’de yer verecek. Ndiaye, Donk’la birlikte ön liberoda oynayacak. Konya maçında sakatlık yaşayan ancak oynayacak durumda olan Fernando ile kaptan Selçuk İnan yedek soyundurulacak.

LİNNES Mİ, MARİANO MU?

Rodrigues ise her zaman olduğu gibi sol açıkta görev yapacak. Feghouli’ye sakatlığı süren Belhanda’nın yokluğunda forvet arkasında şans tanıyacak olan Terim’in Eren’i forvette, Onyekuru’ya da sağ açıkta oynatması bekleniyor. Sakatlıktan çıkan Nagatomo için henüz kararını vermeyen İmparator, sağ bek için de Linnes ile Mariano arasında tercih yapacak.