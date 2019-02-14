İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2752
  • 5,9739
  • 222.503
  • 102.129
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fatih Terim'den penaltı ve VAR isyanı: Pozisyonun penaltı olduğunu sanmıyorum

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, 2-1 kaybedilen Benfica maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rövanş maçında işlerinin çok zor olduğunu belirten Terim’in sözleri şu şekilde:

“Penaltıya kadar iyi giden bir oyun vardı. Maalesef hakemin kararı penaltı oldu. Devre sonuna kadar toparlar gibi olduk, ikinci yarı iyi başladık, golü bulduk, tempomuzu artırdık ancak sonra basit hatayla golü yedik. Böyle gol yerseniz altından kalkmak zor oluyor.

İşimiz çok zor. Benfica'nın iyi bir takım olduğunu daha evvel de söylemiştim. Şimdiki düşüncemiz Kasımpaşa maçı, ondan sonra rövanşa konsantre olacağız. Elimizden geleni yapacağız. Futbolda bitmeden ümidi kaybetmek yok. Çok zor ama her şeyi deneyeceğiz.”

Pozisyonun penaltı olduğunu sanmıyorum. UEFA kendi kupasına üvey evlat muamelesi yapıyor. Öbür tarafta VAR var, burada yok. İsmi de UEFA Kupası.”

NASA´nın Mars´taki uzay aracı ''öldü''

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Maden Kanunu'nda değişiklik teklifi kabul edildi

Maden Kanunu'nda değişiklik teklifi kabul edildi

İstanbul'a iki 'kapanmayan kütüphane' daha

İstanbul'a iki 'kapanmayan kütüphane' daha

'PKK adına tehditler ibretliktir'

'PKK adına tehditler ibretliktir'

'Silahlarınızı, artık gömebilirsiniz'

'Silahlarınızı, artık gömebilirsiniz'

Enerji devinden 2040 iddiası

Enerji devinden 2040 iddiası

AK Parti'den Temelli'nin sözlerine tepki

AK Parti'den Temelli'nin sözlerine tepki

Hariri'nin zor anları

Hariri'nin zor anları

Türkiye, Orta Asya'da altın ve volfram arayacak

Türkiye, Orta Asya'da altın ve volfram arayacak
 

POPÜLER HABERLER

Süper Ay 19 Şubat akşamı tüm Türkiye´den gözlenecek

Süper Ay 19 Şubat akşamı tüm Türkiye´den gözlenecek

Teslim olan teröristten kan donduran ifadeler

Teslim olan teröristten kan donduran ifadeler

Airbus'tan tarihi karar! 'En büyüğü' tarih oluyor

Airbus'tan tarihi karar! 'En büyüğü' tarih oluyor

İsrail'in ABD’nin 6. Filo’suna üslük yapan Hayfa limanını Çin'in kontrolüne vermesi ABD'yi huzursuz

İsrail'in ABD’nin 6. Filo’suna üslük yapan Hayfa limanını Çin'in kontrolüne vermesi ABD'yi huzursuz

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA