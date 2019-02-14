Fatih Terim'den penaltı ve VAR isyanı: Pozisyonun penaltı olduğunu sanmıyorum

Rövanş maçında işlerinin çok zor olduğunu belirten Terim’in sözleri şu şekilde:

“Penaltıya kadar iyi giden bir oyun vardı. Maalesef hakemin kararı penaltı oldu. Devre sonuna kadar toparlar gibi olduk, ikinci yarı iyi başladık, golü bulduk, tempomuzu artırdık ancak sonra basit hatayla golü yedik. Böyle gol yerseniz altından kalkmak zor oluyor.

İşimiz çok zor. Benfica'nın iyi bir takım olduğunu daha evvel de söylemiştim. Şimdiki düşüncemiz Kasımpaşa maçı, ondan sonra rövanşa konsantre olacağız. Elimizden geleni yapacağız. Futbolda bitmeden ümidi kaybetmek yok. Çok zor ama her şeyi deneyeceğiz.”

Pozisyonun penaltı olduğunu sanmıyorum. UEFA kendi kupasına üvey evlat muamelesi yapıyor. Öbür tarafta VAR var, burada yok. İsmi de UEFA Kupası.”