Fatih Terim'den PSG maçı öncesi Belhanda'ya uyarı: Oyuna daha fazla katılman lazım
Süper Lig’de Fenerbahçe derbisinde kötü bir futbol oynayan Galatasaray’da teknik heyetin hedefinde Belhanda vardı.
Çenesinin kırılması nedeniyle derbiye maske ile çıkan ve istenen oyunu sergileyemeyen Faslı oyuncuyu Teknik Direktör Fatih Terim uyardı.
Terim’in Belhanda’ya “Sen bu takımın önemli bir parçasısın. Burada oyuna daha fazla katılman lazım” dediği öğrenildi.
(Akşam)
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