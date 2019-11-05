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Fatih Terim'den Real Madrid 11'inde tek sürpriz

Real Madrid maçında 11 yabancılı kadroya dönmesi beklenen Galatasaray’ın hocasının Türk olarak sadece Emre Mor’u oynatabileceği belirtiliyor. Emre oynarsa, Feghouli yedek kalacak.

  • StarSpor
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GALATASARAY, Real Madrid maçı için dün İspanya’ya gitti. Akşam saatlerinde son çalışmasını yapan Sarı-Kırmızılı takımda Teknik Direktör Fatih Terim’in sahaya yeniden 11 yabancılı bir kadro sürmesi bekleniyor. Çaykur Rizespor ile oynanan lig karşılaşmasında ilk kez 4 Türk oyunculu bir 11 ile sahaya çıkan Terimbu geceki Real Madrid karşılaşmasında eskiye dönecek. Ancak Terim’in son anda bir sürpriz yaparak Emre Mor’a da 11’de şans verebileceği ifade ediliyor. Eğer Emre kadroda kendisine yer bulursa Feghouli yedek kalacak. Terim’in Çaykur Rizespor maçının başarılı isimlerinden Ömer Bayram’ı da ikinci yarıda hamle oyuncusu olarak düşündüğü ve bu nedenle ilk 11’de oynatmayacağı ifade edildi. Adem Küçük de yine ikinci devrede görev bekleyecek isimlerden birisi.

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