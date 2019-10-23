22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7883
  • 6,4411
  • 278.998
  • 98850.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fatih Terim'den sağlık ekibine Radamel Falcao fırçası

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Radamel Falcao’nun Real Madrid maçında da oynayamayacağı kesinleşince sağlık ekibine fırçayı bastı. Kolombiyalı yıldızla ilgili iddialar ise düşündürücü

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray'da Radamel Falcao belirsizliği can sıktı. Aslan’ın Kolombiyalı yıldıza en çok ihtiyaç duyduğu maçlardan biri olan Real Madrid maçında forma giymeyen tecrübeli santrfor kafalarda soru işareti bıraktı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar dün de birbirlerine “Acaba biz de Van Persie kazığı mı yedik?” diye sormaya devam etti. 1 Ekim’de oynanan PSG maçında forma giyen, ardından ağrıları nedeniyle takımdan uzak kalan Falcao, bugün itibariyle tam 21 gündü de takımla antrenmana çıkmıyor.

KULÜP SUS PUS OLDU

Florya'da bireysel çalışmalarını sürdüren Falcao’nın sakatlığıyla ilgili G.Saray sağlık ekibinden net bir açıklama yapılmıyor. Fatih Hoca, Falcao’nun Real Madrid maçında da oynayamayacağı kesinleşince sağlık ekibine fırçayı bastı. Senelik 5 milyon euro garanti ücret alan ve 3 yıllık sözleşme imzalatılan 34’lük santrforla ilgili Fransa ve Kolombiya basınında çıkan sakatlık iddialarının da ardı arkası kesilmiyor.

(Güneş)

Suriye´de ABD´ye büyük tepki: Halk zırhlıları böyle taşladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Uşak'ta yangın faciası: 3'ü çocuk 4 kişi öldü

Uşak'ta yangın faciası: 3'ü çocuk 4 kişi öldü

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı

Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı

Dışişleri: Pompeo, YPG/PKK'lı teröristlerin çekildiği bilgisini teyit etti

Dışişleri: Pompeo, YPG/PKK'lı teröristlerin çekildiği bilgisini teyit etti

Görünce inanamadı! Satın aldığı otomobilden öyle bir şey çıktı ki...

Görünce inanamadı! Satın aldığı otomobilden öyle bir şey çıktı ki...

En az 100 baz puan indirim bekleniyor

En az 100 baz puan indirim bekleniyor

Canavar kocadan pişkin savunma

Canavar kocadan pişkin savunma

Mona Lisa davası başladı

Mona Lisa davası başladı
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan Ankara´ya geldi

Başkan Erdoğan Ankara´ya geldi

Rahatlığıyla gönüllere taht kuran 20 sevimli hayvan

Rahatlığıyla gönüllere taht kuran 20 sevimli hayvan

Şifa niyetine tüketiliyor! Arasına sarımsak ve pul biberi konularak pişiriliyor...

Şifa niyetine tüketiliyor! Arasına sarımsak ve pul biberi konularak pişiriliyor...

1 ton ağırlığında! Guinness'e girmeye hazırlanıyor

1 ton ağırlığında! Guinness'e girmeye hazırlanıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA