Fatih Terim'den sert uyarı! 'Sakın havaya girmeyin'

Süper Lig’de Beşiktaş’ı 2-0 yenerek kalan son 3 hafta öncesi liderlik koltuğuna yerleşen Galatasaray’da keyifl er yerinde... Ancak kamuoyunda oluşturulan “Galatasaray şampiyon” algısı Florya’yı rahatsız ediyor. Medyada ve sosyal medyada şampiyonluğa kesin gözüyle bakılması Teknik Direktör Fatih Terim’i de rahatsız etti. Deneyimli çalıştırıcının, oyuncularına da sık sık uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

SİZLERE YAKIŞMAZ!..

Önlerindeki Çaykur Rizespor deplasmanının zorlu geçeceğini bilen Terim, ardından karşılaşacakları Başakşehir mücadelesine de takımının en iyi şekilde hazırlanmasını istiyor. Hocanın, “Önemli avantaj elde ettik ama henüz şampiyon olmadık. Herkes bizi şampiyon gibi görebilir. Bu saatten sonra hata yapmak size yakışmaz... Çok mücadele ettik ama henüz bitmedi. Konsantrasyonunuzu kaybetmeyin” dediği öğrenildi.

Unlu saldırı!

G.Saray, Rize maçının hazırlıklarını sürdürürken 53 yaşına giren kaleci antrenörü Taffarel’in doğum günü de Brezilya tarzında kutlandı. Taffarel kendisini un ve yumurta saldırısının tam ortasında buldu.

(Akşam)