Fatih Terim'den Sivas maçı için radikal karar
Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, beklerde değişime giderek Şener Özbayraklı ve Ömer Bayram’ı 11’e dahil etmeyi planlıyor.
- Fanatik
Bu sezon Mariano ve Nagatomo’nun beklerdeki performansından memnun olmayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, milli ara sonrası değişikliğe hazırlanıyor.
Tecrübeli çalıştırıcı; sağ bekte Şener Özbayraklı'yı, sol bekte ise Ömer Bayram’ı 11’e dahil ederek, hücumda tempoyu arttırmayı planlıyor.
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