Star.com.tr 10 Eylül 2021 Cuma 21:15 - Güncelleme: 10 Eylül 2021 Cuma 21:15

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasındaki dikkat çeken transferi Mostafa Mohamed için Mısır basınından gündemi sarsacak iddia geldi. Sarı kırmızılıların Mısırlı golcü için ocakta ödemesi gereken satın alma opsiyonundan vazgeçebileceği belirtildi. Eski formundan uzak olan Mostafa Muhamed için Fatih Terim'in olumsuz rapor sunduğu ve Mostafa için ödenmesi gereken ücretin bonservis için yüksek olduğunu ifade ettiğini yazdı.

"GALATASARAY MOSTAFA MOHAMED'DEN VAZGEÇTİ"



Mısır basınından Ahlmasrnews'in haberine göre, Galatasaray'a kiralanan Zamalek'in golcüsü Mısırlı yıldız Mostafa Mohamed, kiralık döneminin ardından Galatasaray'ın satın alma şartını devreye sokmadan takımdan ayrılmaya yakın. Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, özellikle son dönemde gol atmaktan uzaklaşan Mostafa Mohamed'in performansına artık inanmıyor. Fatih Terim, kendisine yaptığı önceki açıklamalarda, Mostafa Mohamed'in gol atması için herhangi bir tedavisinin olmadığını söylemiş, tek çözümün oyuncunun gol atması olduğunu açıklamıştı.

MOSTAFA MOHAMED FORMAYI KAPTIRDI



Mısır basını Mostafa Mohamed'in takımın son maçlarında üçüncü forvet konumuna düştüğünü belirtti. Galatasaray teknik direktörünün maçlarda ağırlıklı olarak Sofian Feghouli, Mbaye Diagni ve Kerem Aktürkoğlu'na şans verdiğini yazdı.

Öte yandan Mısır basını Galatasaray'ın koronavirüs pandemisi nedeniyle Mostafa Mohammed transferinde ekonomik olarak zorluk çekeceğini ancak Mısırlı golcüyü Avrupa'da bir kulübe satarak satın almayı planladığını ancak Mohammed'in o performanstan uzak olması sebebiyle ocakta satın alma opsiyonunu kullanmayacağını belirtti.