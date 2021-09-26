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Spor

Fatih Terim'den tepkilere cevap: Vefa yok

Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim maç sonu açıklamalarda bulundu.

26 Eylül 2021 Pazar 22:36 - Güncelleme: 26 Eylül 2021 Pazar 22:36
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Göztepe karşılaşmasının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Fatih Terim'i zaman zaman siz de eleştiriyor musunuz?" şeklindeki soruya cevap veren deneyimli teknik adam "Mağlup olduğumuz zaman en çok ben kendimi hırpalarım. Ben, kendimi suçluyorum. Sosyal medya, çok çeşitli insan gruplarının isteyerek veya istemeyerek, bilerek veya bilmeyerek, planlı veya reaksiyonla hareket ettiği bir mecra." dedi.

Açıklamalarına devam eden Fatih Terim "Üzülüyorum. Niye üzülüyorum; futbolda vefa yok. Dün de yok ona da tamam. Biraz vicdanı olan, biraz Galatasaray'ı sevenin dikkatli davranması gerektiğini düşünüyorum. Üzüldüm, kırıldım! Ne oluyoruz?

Belki ben alışkın değilim, ondan da olabilir. Ben Galatasaray'a geldiğimden beri, zamanı çok, son zamanlardaki gidişat bana başka şeyleri düşündürüyor. Kendimle ilgili de Galatasaray'la ilgili de başka şeylerle ilgili de. Şimdilik bu kadar." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim ayrıca "Bir oyuncu yoksa, bir nedeni vardır. Galatasaray seyircisi 'Hocanın bir bildiği var' demeli. Öyle de diyorlardı zaten." diyerek tepkilere gönderme yaptı.

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