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Fatih Terim'den yönetime: Alan ve Tetteh transferlerini bitiremezsek şampiyonluk zor

Galatasaray Teknik Direktörü Terim, yöneticilere 'Alan ve Tetteh için tüm şartları zorlayalım... Forvet almadan şampiyonluk çok zor. Onlar olmazsa gereğine bakarız' dedi.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den yönetime transfer isteklerini net bir şekilde iletti.

"ZAMANIMIZ DARALIYOR"

Tecrübeli çalıştırıcı, Sarı-Kırmızılı yönetimle yaptığı toplantıda, "Transferlerin kolay sonuçlanmadığını biliyorum. Ancak zamanımız daralıyor. Alan ve Tetteh transferlerinin bitirilmesini istiyorum. İki isim de benim sistemime göre" dedi.

ZOR OLDUĞUNU HERKES BİLİYOR

Terim, "Onlar için tüm şartları zorlayalım. Gerekli fedakarlıkları yapalım. Forvet transferi yapmadan şampiyonluk çok zor. Bunu sadece ben değil tüm Galatasaray camiası biliyor" ifadelerini kullandı.

(Takvim)

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