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Fatih Terim'den yönetime, futbolculara ve camiaya gönderme

Malatyaspor yenilgisine bir hayli öfkelenen Galatasaray teknik direktörü, herkese birer mesaj gönderdi.

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“Birlikte ve birbiri için oynayan 11’e ihtiyacım var” diyerek takım içi gruplaşmaya gönderme yapan Fatih Terim, sakatlıklardaki belirsizlikleri işaret etti. Usta hoca, ayrıca yönetim üstü bir tavırla, camiayı birleştirme amacı taşıdığını dile getirdi.

Evkur Malatya karşılaşması sonrası “İçim yanıyor” diyerek sitemde bulunan, bilmece gibi konuşarak herkesin kendinden bir şeyler bulmasını sağlayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in kime, ne söylediği tartışılıyor.

Terim’in kısa ve öz konuşmasının yorumu şöyle:

FUTBOLCULARA

“Birlikte ve birbiri için oynayan 11’e ihtiyacım var” diyen Terim, burada oyuncular arasındaki gruplaşmaya dikkat kesildi. Maicon’un defterini düren Terim, Brezilyalı savunmacıya rağmen Donk’u stopere çekti. Belhanda çıktıktan sonra da yine Maicon değil, Ahmet Çalık tercih edildi.

“Siz 1, 2, 3 metreden atamazsanız, zaten geriye düşersiniz” sözleriyle Sinan Gümüş’ü hedef alan Terim, “Bu sadece atamamak değil. Oyunumuzun daha çok baskılı olması lazım. Topun bizde olması lazım. Galatasaray’a yakışır oynamamız lazım” sözleriyle de tüm takımı hedef tahtasına koydu.

SAKATLARA

Futbolcuların sakatlıklar konusunda yeterince fedakar davranmadığını düşünen ancak bu konuda çaresiz kalan Fatih Terim, “Ne yapalım? 15. dakikada başım dönüyor diyen oluyor. Galatasaray takımında kimse istemez sakat olsun. Eğer istemediğimiz halde  sakatlık olursa, o formayı alacaksınız” yorumunda bulundu.

YÖNETİME

“Ben de isterim her mevkide 2-3 tane oyuncu... Rakiplerimizin derin kadrolarına bakıp, bazen hayıflanmamız olmuyor değil” sözleri ile Terim, elindeki imkanların kısıtlı olmasından yakındı. Direkt olarak demese bile, “Bu imkanlarla bu kadar” yorumunu yapan Fatih Terim, “Gerekirse 1 seneyi feda ederiz” diyerek olası başarısızlığın çaresizlikle geleceğine dem vurdu.

CAMİAYA

Her şeyi arka arkaya sıralayıp, “Ben hiç şikayetçi değilim. Tam tersi, tüm camiamızı birbirine nasıl yapıştırırız, onun  derdindeyim” diye konuşan Fatih Terim, adeta kendini yönetim üstü göstererek bu konuda göndermede bulundu.

(Milliyet)

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