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Spor

Fatih Terim'den Younes Belhanda kararı: Ayrılmazsa sahada

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, adı transfer haberlerinde geçen Faslı oyuncu Younes Belhanda için kararını verdi.

Sabah31.01.2020  09:12 - Güncelleme: 31.01.2020  09:16

Galatasaray'da hem yönetim hem teknik kadro hem de Younes Belhanda ilginç bir durumda…

Yönetimin ve teknik heyetin göndermek istediği Faslı oyuncu, Suudi Arabistan'dan gelen tekliflere soğuk bakarken, Fransız ekipleri ile temaslar yoğunlaştı.

Babel gibi kiralık gönderilmeye çalışılan Belhanda ayrılırsa, yabancı stopere kontenjan açılacak. Faslı 10 numaranın takımda kalması durumunda ise forması hazır.

GİTMEZSE, KAYSERİ'DE 11'DE

Transfer olmazsa pazar günkü Kayserispor maçında Belhanda ilk 11'e girecek. Konya'da sarı kart gören Lemina bu hafta cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Kayserispor'a karşı Seri'yi ön liberoya çekmeyi planlayan Fatih Terim, takımda kalması halinde 8 numara pozisyonunda Younes Belhanda'ya görev verecek.

YOUNES BELHANDA=4

Bu sezon 12 lig maçında şans bulan Faslı oyuncu, 3 gol atıp 1 kez de asist yaparak toplamda 4 gole direkt katkıda bulundu.

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