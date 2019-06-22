31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8224
  • 6,6297
  • 261.854
  • 94.022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fatih Terim'den Yusuf Erdoğan sözleri: Yeteneklerine güveniyorum, büyük işler başarabilir

Adı Galatasaray’la anılan Yusuf Erdoğan için teknik direktör Fatih Terim’den olumlu rapor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TM Dijital Haber Merkezi

4 yıl Trabzonspor’da oynadıktan sonra Beşiktaş’a gitme ümidiyle bordo mavili kulüpten ayrılan, hatta ‘Şenol Güneş beni istiyor’ diyerek siyah beyazlı formayı giymeye hazırlanan Yusuf Erdoğan Bursaspor’la anlaşmış, tecrübeli oyuncu büyük takım hayallerini askıya almıştı.

ŞENER ÖZBAYRAKLI JİMMY DURMAZ VE YUSUF ERDOĞAN

Aradan geçen iki sezonun ardından Bursaspor’un kümeye düşmesiyle transfer ihtimali bir hayli güçlenen Yusuf Erdoğan Galatasaray’a gidiyor. İyi bir yerli futbolcu jenerasyonu oluşturmak isteyen Terim’in Yusuf’u çok istediği öğrenilirken, 26 yaşındaki futbolcunun ‘Bu sefer hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum’ diyerek sarı kırmızılı kulübe gitmek için can attığı belirtildi.

‘BEN YUSUF’UN ÖZGÜVENİNİ YERİNE GETİREBİLİRİM’

Oynadığı futbolla zaman zaman Bursa taraftarlarının tepkisini çeken Yusuf Erdoğan için rapor hazırlayan Fatih Terim’in kanat oyuncusuna son derece sıcak baktığı bildirilirken, tecrübeli teknik adamın teknik heyetiyle paylaştığı ‘Yusuf’ analizinde ‘Özgüvenini kaybettiği dönemlerde gerçekten tanınmaz bir hale geliyor ama ben zaten onu rotasyon oyuncusu olarak kullanacağım, kadro içerisinde rekabeti artırır kendisinin yeteneklerine güveniyorum, o özgüveni Yusuf’a aşıladığımız zaman büyük işler başarabilir. Futbolcu her iki kanatta da oynayabiliyor bu bizim için büyük avantaj. Özellikle öne geçtiğimiz maçlarda rakibin açtığı alanları çok iyi kullanacak, bana göre transferi iyi olur’ ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Darbeye kadeh kaldıran CHP´li Gürkan: CHP´lilerden başkasını işe almayacağım

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Milyonlarca hastayı ilgilendiren karar

Milyonlarca hastayı ilgilendiren karar

Yıldırım: Kürtler terörle hayatını karartanlara oy vermez

Yıldırım: Kürtler terörle hayatını karartanlara oy vermez

Yenilenen İstanbul seçiminde seçmenlere uyarılar

Yenilenen İstanbul seçiminde seçmenlere uyarılar

Emekliye intibak müjdesi

Emekliye intibak müjdesi

Başkan Erdoğan, torununun mezuniyet törenine katıldı

Başkan Erdoğan, torununun mezuniyet törenine katıldı

İşte İran'ın vurduğu dev casus Global Hawk ve özellikleri

İşte İran'ın vurduğu dev casus Global Hawk ve özellikleri

Norveç'te PKK'nın sözde sorumlu seviyesine gelmişti... Bingöl'de tutuklandı

Norveç'te PKK'nın sözde sorumlu seviyesine gelmişti... Bingöl'de tutuklandı

S-400 hazımsızlığı sürüyor! Küstah tehdit

S-400 hazımsızlığı sürüyor! Küstah tehdit
 

POPÜLER HABERLER

'Gençler benim kankam, dolayısı ile kankalarıma laf söyletmem.'

'Gençler benim kankam, dolayısı ile kankalarıma laf söyletmem.'

Gördüğünüz her seyahat fotoğrafına inanmayın!

Gördüğünüz her seyahat fotoğrafına inanmayın!

Teröristlerin korkulu rüyası: JÖAK göreve hazır!

Teröristlerin korkulu rüyası: JÖAK göreve hazır!

Keşfedilmeyi bekleyen saklı cennet... Görenleri büyülüyor

Keşfedilmeyi bekleyen saklı cennet... Görenleri büyülüyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA