Fatih Terim'e sürpriz talip! Resmi teklif an meselesi

Mısır Milli Takımı'nın Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir kulüpte görev almayan Fatih Terim'e teklif yapacağı bildirildi.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile yolları ayırılan ve başka bir takımda görev almayan Fatih Terim'e sürpriz bir talip çıktı.

Ajansspor'un haberine göre; Mısır Milli Takımı, tecrübeli çalıştırıcı için devreye girdi.

Mısır, 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Senegal'e elenerek Katar'da düzenlenecek finallere katılamamıştı. Bu gelişmenin ardından Portekizli teknik direktör Carlos Queiroz ile yollar ayrılmıştı.

Mısır'ın yeni hedefler için takımın başına Fatih Terim'i getirmek istediği belirtildi.