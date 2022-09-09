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Spor

Fatih Terim'e sürpriz talip! Resmi teklif an meselesi

Galatasaray ile yolları ayırdıktan sonra başka bir takımda görev almayan Fatih Terim'e Mısır Milli Takımı'nın teklif yapacağı öğrenildi. Terim'in teklifi kabul edip etmeyeceği merak konusu.

Ajansspor9 Eylül 2022 Cuma 08:07 - Güncelleme:
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Mısır Milli Takımı'nın Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir kulüpte görev almayan Fatih Terim'e teklif yapacağı bildirildi.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile yolları ayırılan ve başka bir takımda görev almayan Fatih Terim'e sürpriz bir talip çıktı.

Ajansspor'un haberine göre; Mısır Milli Takımı, tecrübeli çalıştırıcı için devreye girdi.

Mısır, 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Senegal'e elenerek Katar'da düzenlenecek finallere katılamamıştı. Bu gelişmenin ardından Portekizli teknik direktör Carlos Queiroz ile yollar ayrılmıştı.

Mısır'ın yeni hedefler için takımın başına Fatih Terim'i getirmek istediği belirtildi.

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