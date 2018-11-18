Fatih Terim'e transfer sözü

Fatih Terim'le görüşen Başkan Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, "Hocam söz! Ocak ayında istediğin takviyeleri yapacağız" dedi. Forvet eksikliği yüzünden maç içinde stoperleri Maicon ve Donk'u hücumda kullanmak zorunda kalan Terim'i, Eren Derdiyok da sakatlık problemi ile zor durumda bıraktı. Terim bu yüzden ara transferde iki forvet istiyor ve listesini hazırlıyor. Maicon'u satarak bir forvet için bütçe oluşturacak san-kırmızılı yönetim, diğer forveti ise kiralama yoluyla kadrosuna katmaya çalışacak. Bir stoper takviyesi için de şartlar zorlanacak.

(Sabah)