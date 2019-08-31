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Fatih Terim'i çileden çıkardılar!

Kayserispor'u deplasmanda 3-2 yenen Galatasaray'da 4 futbolcunun ortaya koyduğu performans Fatih Terim'i çileden çıkarttı.

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TM Dijital Haber Merkezi
 
Dün akşam Kayseri deplasmanında ölüp ölüp dirilen ve 8 kişi kalan rakibini son saniye golüyle deviren Galatasaray’da bazı futbolcuların ligi hala açmamaları dikkat çekti. Kadir Has Stadı’nda sergiledikleri performansla taraftarlara saç baş yolduran bazı Galatasaray'ın yıldızları Fatih Terim’i bir hayli yoracak gibi gözükürken, kötü oyunun üstüne bir de yapılan kişisel hatalar sarı kırmızılı teknik heyetin sabrını taşırıyor...
 
İşte dün akşam Kayserispor maçında tel tel dökülen o futbolcular…
 
Luyindama: Henrique’nin attığı golde anlamsız bir şekilde topu kafayla Muslera’ya oynamak isterken takımını 1-0 geriye düşürdü. O hatadan sonra dağılan Luyindama ikinci yarının başında Mensah’a bir de asist yaptı, tecrübeli futbolcu o fırsattan yararlansaydı Galatasaray Kayseri’den puansız dönebilirdi.
 
Nagatomo: Fizik kapasitesi olarak çok yetersiz, bindirmeleri yok denecek kadar az ve topla sürekli olarak geriye dönmesi Galatasaray’ın sol kanattan tehlike yaratmasına, pozisyon bulmasına mani oluyor. Ömer Bayram’ın sarı kartı olmasına rağmen Terim’in Nagatomo’yu çıkarıp Ömer’i sol beke çekmesi Yuto’ya açık bir mesaj olarak gitti.
 
Belhanda: Dün akşam penaltıdan gol atmasına rağmen, kaybettiği toplar akıllara durgunluk verdi. Ayağına aldığı topların hemen hemen hepsini kaybeden Faslı futbolcu Denizlispor maçında da buna yakın bir performans ortaya koymuştu. Şut özelliğini geliştiremeyen Belhanda hiç hazır bir görüntü vermedi.
 
Diagne: Gol atamaması, pozisyona girememesi, takıma beklenen skor katkısını vermemesinin dışında Senegalli forvetin yanındaki Babel’i bozması ve rakibe neredeyse sıfır pres yapması Fatih Terim’i çıldırttı. Son derece ağır bir görüntü veren Diagne takım oyunundan çok uzak.
 
Bu 4 futbolcunun silik futbolunun dışında Marcao, Mariano, Feghouli’nin vasatı aşmayan performansları Galatasaray’ı dün akşam çok zorlarken, oyuna sonradan giren Emre Mor’un da beklenen patlamayı yapamaması Terim’in elini kolunu bağladı.

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