Fatih Terim'i düşündüren maç trafiği

Galatasaray'da zorlu maçlar öncesi teknik direktör Fatih Terim'in canını sıkan en önemli nokta milli takımlarda bulunan 7 futbolcusunun durumu...

Ligde Bursaspor ile karşılaşacak olan sarı - kırmızılı takımda Fernando Muslera, Yuto Nagatomo, Martin Linnes, Henry Onyekuru, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli ve Garry Rodrigues uzun ve yorucu seyahatler yapıp tek idmanla maça çıkabilecekler.

TERİM ROTASYON YAPACAK

Milli takımlarında dün gece görev alan7 futbolcu, bu akşam geç saatlerde İstanbul'a varabilecek. Bursa maçının cuma günün oynanacak olması nedeniyle de 7 futbolcu sadece tek idmanla sahaya çıkabilecek.

Fatih Terim'in bu nedenle Bursaspor maçında bazı oyuncularını dinlendirerek mecburi rotasyona gitmeyi planladığı öğrenildi. Terim'in özellikle Linnes, Nagatomo ve Feghouli'ye Bursaspor karşılaşmasında ilk 11'de yer vermeyip dinlendirmesi bekleniyor.

(Hürriyet)