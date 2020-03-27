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Spor

İtalya'dan mesaj var! Fatih Terim'i eski öğrencisi Gattuso unutmadı

Fatih Terim'in Milan'dan öğrencisi olan Gennaro Gattuso, corona virüs testi pozitif çıkan tecrübeli teknik adama mesaj gönderdi.

27 Mart 2020 Cuma 21:53 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 21:56
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Fatih Terim ve Gattuso'nun mazileri 2001 yılına dayanıyor. Terim'in Milan'ı çalıştırdığı dönem Gattuso değişmez orta saha oyuncularından bir tanesiydi. İkilinin bağı daha sonrasında da devam etti. İtalyan futbol efsanesi Gattuso Terim'i zor gününde de yalnız bırakmadı. 

GRANDE KAZANACAKSIN

Gattuso Haber Global'e verdiği mesajda, "Grande bu mücadeleyi de kazanacaksın. Sana kocaman sarılıyorum  ve iyi olmanı diliyorum. Ben Gattuso selam ve saygılarımla" dedi. Gattuso son olarak Seri A takımlarından Napoli'nin teknik direktörlüğünü yapıyor.

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