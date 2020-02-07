Fatih Terim'i perişan ettiler

07.02.2020 09:58 - Güncelleme: 07.02.2020 09:58

Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 yenilerek tur şansını zora sokan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim rotasyonlu bir kadro ile sahaya çıktı ve fazla şansı bulamayan bazı oyunculara forma verdi. Forma verdiği oyuncuların performansından memnun olmayan Fatih Terim'in maçın ardından da "Bazı arkadaşlarımızı ne kadar yardım edebilirler, edemezler, görmüş olduk. Şans verdiğimiz bazı arkadaşlar daha iyi oynamalıydı"ifadelerini kullandı.

Galatasaray'a geldiği günden bu yana forma şansı bulduğu maçlarda bekleneni veremeyen Jimmy Durmaz, Alanyaspor karşısındaki performansı ile de hayal kırıklığı yarattı. Galatasaray ile 2020 Haziran ayına kadar sözleşmesi olan Jimmy'nin sezon sonunda Florya'ya veda etmesine kesin gözüyle bakılıyor.



Sakatlık sürecinin ardından yeniden takıma dönem Şener Özbayraklı, Fatih Terim'den aldığı bir şansı daha yok etti. Yeterli performansı sergileyemediği için Mariano'nun takımda kalmasını sağlayan Şener,Alanyaspor maçının büyük bir bölümünde sol bekte forma giydi ancak vasatı aşamadı. Galatasaray'a Eskişehirspor'dan transfer edilen Jesse Sekidika, Aytemiz Alanyaspor karşısındaki performansıyla tatmin etmedi ve Fatih Terim tarafından eleştiri aldı.



Galatasaray'da son dönemde forma şansı bulan Taylan Antalyalı, Alanyaspor karşısında maça ilk 11'de başladı ancak performansıyla vasatı aşamadı.



Ocak ayında takımdan gönderilmesk istenen ancak takımda kalan Younes Belhanda, formasını Emre Akbaba'ya kaptırdı. Kupada Alanyaspor karşısında forma bulan Belhanda, performansıyla eleştiri oklarının hedefine oturdu. Terim'in maç oynanırken Belhanda için kullandığı "Ruh hastası" sözleri de güne damga vurdu.

