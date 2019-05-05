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Fatih Terim'in 2 ay önce yaptığı açıklamalar tekrar gündem oldu

Sarı kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim'in 2 ay önce puan farkının 8 olduğu dönemde yaptığı açıklamalar bugün yeniden gündem oldu.

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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek liderliği ele geçirdi.  Sarı kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim'in 2 ay önce puan farkının 8 olduğu dönemde yaptığı açıklamalar bugün yeniden gündem oldu. Tecrübeli teknik adamın aylar önceki öngörüsü bugün gerçekleşmiş durumda.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in 3 Mart 2019'da BB Erzurumspor ile oynanan maç sonrası bir basın mensubunun sorduğu, "8 puanlık farkın kapanacağını düşünüyor musunuz?" sorusuna "Böyle giderse 8 puan farkı kapanır mı diye sormuyorsunuz ama. 8 de kapanır, 18 de kapanır. Yeter ki biz kazanalım." yanıtını vermişti.

Terim'in o sözlerinin ardından sarı kırmızılılar ligde oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik elde etti ve liderliği ele geçirdi.

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