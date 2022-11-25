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Spor

Fatih Terim'in acı günü

A Milli Takım ve Galatasaray'ın efsane isimlerinden Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim, 91 yaşında hayatını kaybetti.

DHA25 Kasım 2022 Cuma 10:58 - Güncelleme:
Fatih Terim'in acı günü
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Teknik direktör Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim, hayatını kaybetti.

Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim, çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle 12 Ekim'de özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisi devam eden Nuriye Terim, bugün hayata gözlerini yumdu. Acı haberi alan deneyimli teknik adam, Adana gitmek üzere yola çıktı. Terim, 2019 yılında da babası Talat Terim'i kaybetmişti.

Nuriye Terim'in cenazesi, yarın düzenlenecek törenin ardından Asri Mezarlık'ta defnedilecek.

Fatih Terim'in babası Talat Terim de 6 Şubat 2019'da 95 yaşında yaşamını yitirmişti.

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